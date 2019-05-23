Глава Украины Владимир Зеленский оставил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам человека с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий. Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте президента в четверг.

Стоит отметить, что сначала были опубликованы указы об увольнении Сушкевича и Свириденко с должностей уполномоченных по правам людей с инвалидностью и по вопросам реабилитации участников боевых действий. После чего появились указы Зеленского о назначении их на эти же должности.

Скриншот: president.gov.ua

Как известно, Сушкевич занимал пост уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.

Валерий Сушкевич. Фото: unian.ua

Свириденко занимал пост уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников боевых действий с 2 декабря 2016 года.

Вадим Свириденко Фото: uk.wikipedia.org

Ранее сообщалось, что президент назначил Андрея Геруса постоянным представителем в Кабинете министров.

Также мы писали, что Елена Зеркаль прокомментировала свой отказ от назначения на пост замглавы АП.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься", - написала Зеркаль.