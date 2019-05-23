У Конституционного суда есть шансы отменить указ о роспуске Рады президентом Владимиром Зеленским. Как рассказал "Стране" источник в судейских кругах, который знаком с ситуацией в КСУ, уже сейчас минимум 5-6 судей готовы поддержать позицию против досрочных выборов (это судьи, которых завел в Конституционный суд "Народный фронт" и БПП). Об этом говорится в статье "Попытка реванша".

Однако, для принятия решений Конституционным судом необходимо согласие 10 судей. Однозначно против признания Указа президента неконституционным, выступает лишь группа судей, ориентированная на уволенного на прошлой неделе главу Конституционного суда Станислава Шевчука. Это 4 человека.

В то же время, по словам источника, добрать голоса противники Зеленского могут за счет так называемых "стародонецких" судей. "Это группа судей из 6 человек, которые были назначены еще во времена Януковича. Сейчас же они ориентируются исключительно на материальные стимулы. Если таковые стимулы будут, то эти судьи проголосуют за признание указа Зеленского неконституционным. И тогда в сумме будет 10 и более голосов", - говорит источник.

До сих пор в истории КС был только один случай, когда решение приняли мгновенно - за 5 дней, это решение по Крымскому референдуму. "Если судьям будет предъявлено достаточное количество материальных стимулов, то управятся быстро и в этот раз. Дальше включается Слипачук и ЦИК быстро среагирует на решение КСУ и остановит выборный процесс", - говорит источник.

Правда, спутать карты "заговорщикам" может тяжба по поводу отстранения Станислава Шевчука с должности главы КСУ (подробнее об этом можно прочитать здесь). Он еще до второго тура выборов фактически поддержал Зеленского, за что потом и поплатился своей должностью, будучи свергнут коалицией "стародонецких" и представителей БПП-НФ (то есть той группы, которая может сейчас проголосовать за признание досрочных выборов неконституционными).

Сегодня мы писали о том, что в КС заявили, что еще не получали представление от Парубия на роспуск Рады.

Перед этим спикер Парубий заявил, что роспуск Рады будет оспорен в Конституционном суде.