Петиция на сайте главы Украины "За отставку президента Владимира Зеленского", опубликованная 22 мая, за сутки набрала уже 46% от необходимого количества голосов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте президента.

По словам автора петиции Максима Безрука, голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

При этом за одни сутки петиция собрала 11 705 голосов. Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 000 голосов за 92 дня.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Ранее сообщалось, что указ Зеленского о внеочередных выборах опубликован в "Урядовом курьере" и вступил в силу.

Также мы писали, что у Зеленского могут отдать Службу внешней разведки под начало Владислава Бухарева.