Функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Об этом в Киеве заявила заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, если СБУ намерена усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны. Она отметила, что отсутствие реформ в ведомстве препятствует укреплению доверия и последующей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала заместитель главы представительства ЕС.

Она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебных и правоохранительных секторов, которое проводилось в последние годы. В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добродетели.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры. Среди прочего, представитель ЕС в Украине надеется, что новый президент продолжит следовать курсом евроатлантической интеграции.

Напомним, что СБУ возглавит друг Зеленского Баканов.

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