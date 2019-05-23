В ночь на четверг, 23 мая, в Обухове в Киевской области прогремел взрыв в одном из местных ресторанов. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. 

"Сегодня ночью, в 02.00, неизвестные лица в один из ресторанов города Обухов бросили неизвестное устройство, после чего произошел взрыв. К счастью, в то время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал", - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в полицию позвонил охранник заведения после того, как прогремел взрыв. К месту происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория и оперативники.

В данный момент устанавливается материальный ущерб, причиненный взрывом. Продолжается проверка, по результатам которой происшествию будет дана правовая квалификация.

"Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному правонарушению", - уточнили в полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

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