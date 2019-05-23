В КС заявили, что еще не получали представление от Парубия на роспуск Рады
В Конституционный суд Украины еще не поступало представление от народных депутатов относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, который был сегодня официально опубликован.
Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины, пишет УНН.
"Сейчас нам еще не поступало никаких представлений, мы ждем. Обычно, у нас такая практика, что народные депутаты анонсируют гораздо раньше то, что они принесут представление, чем то время, когда они его к нам приносят. У них еще есть процедура подписей, подготовка всего пакета документов, поэтому пока нет", - отметили в пресс-службе.
Напомним, что Парубий анонсировал оспаривание в КС указа Зеленского о роспуске Рады.
Также "Страна" анализировала, почему депутаты провалили законы о выборах и отменит ли Конституционный суд роспуск Рады.