В Конституционный суд Украины еще не поступало представление от народных депутатов относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, который был сегодня официально опубликован.

Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины, пишет УНН.

"Сейчас нам еще не поступало никаких представлений, мы ждем. Обычно, у нас такая практика, что народные депутаты анонсируют гораздо раньше то, что они принесут представление, чем то время, когда они его к нам приносят. У них еще есть процедура подписей, подготовка всего пакета документов, поэтому пока нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что Парубий анонсировал оспаривание в КС указа Зеленского о роспуске Рады.

Также "Страна" анализировала, почему депутаты провалили законы о выборах и отменит ли Конституционный суд роспуск Рады.