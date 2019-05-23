22 мая Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Она заменит версию 1992 года.

Современная редакция вернула некоторые особенности 1928 года. Языковеды отмечают, что нормы нужно было изменить, чтобы отобразить существующие изменения и тенденции живого языка, которые произошли за последние 17 лет. Также правописание ориентировано на уменьшение количества русскоязычных слов и замену их на более украинские варианты.

К чему приведет "новояз", который внедрил перед своей отставкой премьер Владимир Гройсман - уже разбиралась "Страна". А пока посмотрим, что конкретно изменилось в украинском правописании.

"Этер" и "докторка"

В целом каких-то кардинальных изменений не произошло - изменились лишь отдельные нормы, поэтому новации можно назвать "косметическими". Также появилось больше вариаций написания, то есть в некоторых словах допустимыми считаются сразу несколько форм.

Одно из самых заметных изменений - включение в нормы правописания феминитивов - слов женского рода аналогичные понятиям мужского рода. Чаще всего они связаны с обозначением рода деятельности. Например, -поетка, -членкиня, -докторка, -критикеса. При этом четких правил не прописали, а употребление феминитивов допустимо, но не обязательно. Пока таким образом просто отразили существующую тенденцию в языке.



Слово -пів, обозначающее половину чего-либо теперь пишется отдельно, хотя раньше было допустимо написание через дефис, слитное, либо через апостроф. Например, пів Києва, пів яблука.



Слова с приставками анти-, віце-, екс-, контр- теперь будут писаться слитно, хотя раньше писались через дефис: -експрезидент, -віцеспікер, -антивірус, -контрнаступ.



Утвердили написание названий сайтов. Если рядом стоит слово в родительном падеже - название пишется в кавычках и с большой буквы. Например, сайт "Вікіпедія", мережа "Фейсбук", канал "Ютуб". Но если название употребляется отдельно, то пишется с маленькой буквы и без кавычек: -твитер, -фейсбук, -інстаграм, -гугл. В правописании 1992 года эти нормы не были отображены, поскольку тогда еще не существовало таких понятий и сайтов.



В словах греческого происхождения буквосочетание -th, которое раньше официально передавала только буква -ф, теперь отображает и буква -т. То есть можно писать и так, и так: -міф-міт, -ефір-етер, -кафедра-катедра, -Афіни-Атени.



Разрешены два варианта окончания слов в дательном падеже: -ові, -еві или у, ю. Например, -хлопцеві-хлопцю, -місяцеві-місяцю.



В родительном падеже таких слов как -совість, -повість, -мужність, -смерть позволили окончания с -і и с -и: -совісти-совісті, -повісти-повісті,- мужности-мужності, -смерти-смерті. Правда, окончание -и предпочтительнее для художественных текстов.



Ряд изменений касается написания слов иностранного происхождения. Например, звук, который в английском языке обозначается буквой -g в фамилиях и именах теперь можно передать двумя способами: буквой -г или буквой -ґ.

Остальные принятые и отклоненные нормы можно посмотреть на сайте Минобразования.

Лавреат и кина. Нормы, которые не приняли

Некоторые обсуждаемые изменения, которые были на слуху, принимать не стали. Например, некоторые языковеды считали, что украинскому правописанию больше подходит вариант написания -лавреат, а не -лауреат. Но в итоге оставили русскоязычный вариант.

Также решили не трогать склонение таких слов, как -кіно, -метро, -депо. Их по-прежнему не меняют по падежам. Исключение оставили для слов -пальто, -сітро. Их склонять можно: - -пальта, -сітру.

Напомним, что ранее "Страна" писала, какие именно нормы и почему хотят вернуть в украинское правописание.

Также как сообщала "Страна", стали известны подробности новых правил украинского языка.