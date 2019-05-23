Национализированный "Приватбанк" подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Денвер в США. Об этом говорится в материалах суда.

Иск против Коломойского подали 21 мая 2019 года. Сейчас отсутствует какая-либо информация о сроках его рассмотрения.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "Приватбанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

Также мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.