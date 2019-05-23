Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал главные шаги, которые, как он считает, помогут реинтегрировать оккупированные территории Донбасса. Об этом он рассказал журналистами в Киеве, передает 112 Украина.

"Я думаю, надо делать постепенно. Первое, что нужно сделать - так предложил, насколько я читал, и президент, я имею право об этом говорить, потому что я так предлагал два года назад, три года назад, - это освободить пленных. Полностью. Второе - диалог. Третье - прекращение огня. А четвертое - урегулирование ситуации на Донбассе, а затем урегулирование ситуации в Крыму. Такие я вижу шаги реально, но за каждым шагом здесь есть разные силы, посмотрите: Украина, Россия, Европа, США, и я не знаю, куда отнести боевиков, игнорировать их невозможно, их надо как-то учесть, потому что они будут осуществлять всегда сопротивление", - отметил Кравчук.

Кроме того, он добавил, что лучше всего - просто "освободить территории, и на этом все закончится". Впрочем, по его словам, сегодня у Украины такой возможности нет, что вынуждает ее к политико-дипломатическому пути.

"Он такой есть, и нужно начинать. Начинать параллельно обмен пленными всех на всех и диалог", - сказал первый президент Украины.

Ранее сообщалось, что Кравчук рассказал, что будет, если Кабмин начнет игнорировать Зеленского.

Также мы писали, что Кравчук назвал Зеленского образованным и толерантным, и призвал снять блокаду с Крыма .