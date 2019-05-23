Глава еще неликвидированной УАПЦ, которая вошла в ПЦУ, митрополит Макарий (Мелетич) предложил пожаловаться на поведение почетного патриарха ПЦУ Филарета Вселенскому патриарху. Об этом он заявил в интервью Апострофу.

"Мы как единая Поместная церковь должны войти в каноническое русло. Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху (по уставу он имеет высший суд над каждым архиереем) с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета", - отметил Макарий.

Он подчеркивает, что в ПЦУ "не все с ним соглашаются" и говорят, что "мы являемся самостоятельной церковью".

"Самостоятельные - сделайте сами! Не можете сами - обращайтесь к тем, кто может. Но не допустим дальше позорить новосозданную церковь, к которой 100 лет стремились украинский народ и духовенство", - подчеркнул он.

Также львовский митрополит заявляет, что предстоятель митрополит Епифаний и члены Синода "должны принять решение о молитвенном поминовении Предстоятеля, а на Богослужении с которым среди других архиереев сбоку должны стоять бывшие предстоятели УПЦ (КП) и УАПЦ".

"Тем более, что к объединенной церкви присоединились два архиерея с третьей православной церкви. Те решения надо проголосовать, зафиксировать и выставить на всеобщее обозрение. Тогда и Константинополю будет приятно, и даже Москва поймет, что у нас в церкви устанавливается порядок", - сказал Макарий.

Кстати, Синод ПЦУ с "разбором полетов" состоится уже завтра, 24 мая.

Ранее "Страна" публиковала главные заявления Филарета о расколе в ПЦУ.

После этого в ПЦУ заявили, что если Филарет восстановит УПЦ КП, у Украины отберут Томос.