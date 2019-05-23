Финалисты Лиги Европы собираются отказаться от части билетов, которые были выделены для них. Всего Арсенал и Челси вернут около 6 000 билетов, так как продали только 3 500 и 2 000 тикетов соответственно, сообщает The Times. Данное решение принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

В общей сложности клубы получили от УЕФА по 5 800 билетов, что примерно 10% от всей вместимости стадиона, на котором состоится финал.

Кроме того, спонсоры УЕФА, получившие 2000 билетов, также столкнулись с аналогичными проблемами.

Стоимость и ограниченная доступность авиарейсов, время перелета, проблемы с визами и позднее начала матча (в 23:00 по местному времени) - главные причины, по которым болельщики отказываются от поездки.

Билеты, которые вернут английские клубы и спонсоры, выставят на продажу, их смогут приобрести местные фанаты футбола. На данный момент в Азербайджане продано 23 000 билетов. Но неизвестно, будет ли спрос на дополнительные билеты.

Напомним, Арсенал ранее раскритиковал УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку.

Ранее сообщалось, что армянин из Арсенала решил не ехать на финал Лиги Европы в Азербайджане.

Также мы писали, что Азербайджан заверил УЕФА, что разрешит въезд в страну экс-игроку Шахтера.