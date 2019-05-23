Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение Соломенского райсуда Киева, который избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога 2 млн гривен в рамках дела о квартирах для Нацгвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

Также подана апелляция на решение суда, который избрал 1,5 млн гривен залога еще одному фигуранту дела - оценщику.

До этого следователь НАБУ просил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн для Майбороды и 7 млн грн для оценщика. Отмечается, что "размер залога, примененного к директору строительной компании явно не соответствует его материальному положению, поскольку стоимость только одного принадлежащего ему автомобиля составляет приблизительно 10 млн грн".

Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении Майбороды состоится 24 мая.

В отношении бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которому суд установил залог 4,8 млн гривен, САП решила не подавать апелляцию в связи с тем, что увеличение суммы залога маловероятно.

Майборода был задержан НАБУ 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова при строительстве жилья для военных.

Напомним, что суд избрал меру пресечения всем участникам дела по хищениям в Нацгвардии.

Также мы писали о том, что главный фигурант этого дела Аллеров вышел из СИЗО спустя три дня после внесения залога.