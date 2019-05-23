Журналист из Краснодара вызвал на дуэль пропагандиста Кремля Соловьева, за то, что тот назвал жителей Екатеринбурга бесами
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего жителей Екатеринбурга бесами пропагандиста Владимира Соловьева. О своем вызове он сообщил Соловьеву в открытом письме, передает Газета.
Он отметил, что Соловьеву "никто никогда не давал крепко по заду".
Сообщается, что журналист предложил Соловьеву выбрать формат, в котором пройдет дуэль: "на ринге, на татами, на чем угодно". Также он подчеркнул, что не собирается разговаривать с соловьевым.
Кроме того, в письме Гурьев называет Соловьева самого "бесом".
Ранее сообщалось, что Зеленский и Ляшко устроили в Раде дуэль жгучих взглядов.
Также мы писали, что в Государственной Думе России предложили узаконить дуэли. Согласно законопроекту, дуэль может и должна происходить только между равными. Основной принцип и назначение дуэли - решить недоразумение между отдельными членами общей семьи государственных и муниципальных служащих между собой. Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление, но не может заменять органы судебного правосудия.