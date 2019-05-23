Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль назвавшего жителей Екатеринбурга бесами пропагандиста Владимира Соловьева. О своем вызове он сообщил Соловьеву в открытом письме, передает Газета.

Он отметил, что Соловьеву "никто никогда не давал крепко по заду".

Сообщается, что журналист предложил Соловьеву выбрать формат, в котором пройдет дуэль: "на ринге, на татами, на чем угодно". Также он подчеркнул, что не собирается разговаривать с соловьевым.

Кроме того, в письме Гурьев называет Соловьева самого "бесом".

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ляшко устроили в Раде дуэль жгучих взглядов.

Также мы писали, что в Государственной Думе России предложили узаконить дуэли. Согласно законопроекту, дуэль может и должна происходить только между равными. Основной принцип и назначение дуэли - решить недоразумение между отдельными членами общей семьи государственных и муниципальных служащих между собой. Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление, но не может заменять органы судебного правосудия.