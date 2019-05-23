Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована 22 мая на официальном сайте главы государства.

Менее чем за сутки, по состоянию на 10:42, 23 мая, ее подписали более 7 000 человек, число голосов стремительно нарастает. Для официального рассмотрения она должна набрать как минимум 25 000 подписей за 90 дней.

"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев, имеющих разные, порой диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом", - говорится, в частности, в тексте петиции.

Фото: petition.president.gov.ua

Напомним, что указ Зеленского о внеочередных выборах сегодня опубликован в "Урядовом курьере" и вступил в силу.

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