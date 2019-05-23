Скоро истекает 30 лет украинской независимости. На излете этой эпохи уходящий Кабмин Гройсмана решил поменять правописание государственного языка.

Оно не менялось с 1992 года. И, казалось бы, правки действительно назрели: в стране и мире многое стало другим.

Однако новые нормы, утвержденные вчера Кабмином, имеют больше отсылок к прошлому, нежели к настоящему. Украинский язык вернули в эпоху УНР и первых лет существования УССР. Вставив туда такие слова, которых не употребляли в Украине даже тогда - по крайней мере на уровне подавляющего большинства населения.

"Страна" разбиралась, зачем это было сделано и как теперь поменяется госязык, который, к слову, по закону об украинизации теперь обязаны знать все.

Как принимали новое правописание

Проект в прошлогоднем августе предложила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Глава МОН Лилия Гриневич отметила, что в современное правописание хотят вернуть часть "репрессированных норм" 1919 года, которые убрали в 30-х годах.

Цель изменений – вернуть в язык нормы столетней давности, которые ориентировались на украинскую традицию. То есть речи о том, чтобы сделать язык более современным не было изначально, о чем "Страна" уже рассказывала.

Официально заявлялось, что реформаторы собираются ревизовать нормы харьковского правописания 1928 года, которые ввел советский украинизатор, нарком образования Украины Николай Скрипник.

Его, в отличие от других коммунистов того времени, нынешняя власть считает позитивным персонажем. Хотя этот функционер не меньше других боролся с "буржуазным национализмом", а также принимал участие в хлебозаготовках за период Голодомора.

Позже, в 30-х часть нововведений Скрипника была пересмотрена. Вот этот пересмотр и захотели опять таки пересмотреть.

"Первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в 30-е годы. Был расстрелян активный проводник украинизации - нарком образования Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность", - отметила Гриневич.

Правда, непонятно, зачем министресса "расстреляла" Скрипника, который, как известно, покончил жизнь самоубийством, не будучи даже арестованным или подозреваемым. То есть логическая цепочка о "репрессированных буквах" в этом смысле тоже распадается - Скрипник не был репрессирован (эта участь постигла после его смерти лишь супругу бывшего наркома).

Как бы то ни было, летом проект вынесли на всеобщее обсуждение. Осенью его утвердило Минобразования, а вчера принял Кабмин. На заседании прозвучало мнение, что язык - это "символическое доминирование".

"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - отметил директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

В частности, по его словам, языковеды стремились вернуть в повседневный обиход нормы украинского языка, которые пытались ввести на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове (1927 года, период советской украинизации) и которые характерны для разных регионов страны.

"Мітрополіт Епітаній" и "перша кляса". Новые правила

Как указано в документе, возвращаются отдельные нормы правописания от 1928 года. К примеру, теперь появляется масса слов, начинающихся с украинской буквы "и", скажем, можно будет говорить и "ірод", и "ирод"

Изменения касаются также употребления суффиксов в прилагательных. Авторы приводят в пример такие слова, как "дуплуватий" или "піскуватий", демонстрируя на практике как нужно применять суффиксы -уват- , -юват- (в данном случае - обозначение схожести с чем-то).

Переписали также часть правописания суффиксов в глаголах и сложных слов. Украинцам придется писать, скажем, "хімієтерапія" вместо привычного"хіміотерапія". Отдельный раздел касается знаков препинания.

Допускается замена "i" на "и", если склоняемое существительное кончается на "ть": "смерть"- "смерти", "радість"-"радости", "печаль"- "печали", "сміливість"- "сміливости", "заздрість"-"заздрости".

Еще можно, что совсем уж непривычно для большинства украинцев, менять "а" на "я": "клясика", "клясичний", "перший клас" - "перша кляса".

Также новое правописание вводятся феминитивы: членкіня, агентка, боксерка.

Предлагаются и новые варианты написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".

"Теперь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания правильно величать: "митрополит Епітаній". Город Феодосия - тепер Теодосія", - пишет в Facebook активист Ростислав Демчук.

Вот какие наиболее обсуждаемые изменения вошли в проект. С полным списком утвержденных изменений можно ознакомиться здесь. Их там несколько десятков.

В соцсетях уже отметили, что в финальной редакции постановления Кабмина появились нормы, которых не было на стадии обсуждения в МОН.

"В принятой КМУ редакции "Украинского правописания" уже отыскали нормы, которых даже близко не было на этапе обсуждения. Ни в первоначальном тексте проекта, ни по результатам общественного обсуждения", - пишет педагог из Кировограда Богдан Стасюк.

Он приводит пример, в котором меняются окончания географических названий, в зависимости от того, город это или страна.

"Надеюсь этот рагулизм отменят". Реакция соцсетей

Изменения в правописании обескуражили многих. И такую реакцию можно понять. Ведь вводятся нормы и слова, которые никто сейчас не употребляет (и судя по всему, не употреблял и тогда, когда их придумали).

Все, чего в итоге добьются языковые реформаторы - что язык станет непонятным для большинства населения. А когда это происходит, им перестают пользоваться, несмотря на все регламентирующие законы. Общество всегда ищет и находит "инший" выход, а не тот, на котором настаивает власть.

Журналистка "Страны" Олеся Медведева рассказала, как реагируют на новое правописание в украинских школах.

"Комплекс "меншовартості" на почве языка уже откровенно достал.

Отводила сына в школу, а меня учитель с округлившимися глазами спрашивает:

- а правда, что новое правописание укр мови приняли? Я его читала, это что вообще такое?

Я отвечаю:

- таки да, приняли..

- когда ж их там всех разгонят уже!? - С отчаянием в глазах говорит она.

Упрощение, коверкания, диалектизмы, и всё, что бы не звучало так как в русском. Выглядит коряво? Режет слух? Да пофигу, лишь бы не как в русском.

Кому что в Кабмине хотят доказать?

Всего пару примеров:

Можно вначале слов заменят "і" на "и", был індик, стал индик.

Допускается замена "і" на "и" при склонении существительных с окончанием -ть : співдружнісТЬ - співдружностИ

Можно одинаково параллельно использовать и "т" и "ф" в словах греческого происхождения: каФедра - каТедра.

Буквосочетание "ау" в начале слов можно заменять на "ав": АУдиторія - АВдиторія.

И я уже представляю как все словари обновляются и т9 на телефонах просто в шоке.

Очень надеюсь, что этот, простите "рагулизм" не успеет дойти до школ и его отменят".

"Куча идиотизма и каких-то рагульских комплексов", - согласен блогер Денис Гороховский.

"Те, кто завтра сдает ВНО по украинскому языку, должны радоваться, что успели проскочить. У тех же, кто сдает ВНО в следующем году, еще есть год, чтобы забыть все, чему их учили предыдущие годы и вызубрить новые правила", - пишет журналистка Оксана Богданова.