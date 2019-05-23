Скоро истекает 30 лет украинской независимости. На излете этой эпохи уходящий Кабмин Гройсмана решил поменять правописание государственного языка.
Оно не менялось с 1992 года. И, казалось бы, правки действительно назрели: в стране и мире многое стало другим.
Однако новые нормы, утвержденные вчера Кабмином, имеют больше отсылок к прошлому, нежели к настоящему. Украинский язык вернули в эпоху УНР и первых лет существования УССР. Вставив туда такие слова, которых не употребляли в Украине даже тогда - по крайней мере на уровне подавляющего большинства населения.
"Страна" разбиралась, зачем это было сделано и как теперь поменяется госязык, который, к слову, по закону об украинизации теперь обязаны знать все.
Как принимали новое правописание
Проект в прошлогоднем августе предложила Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Глава МОН Лилия Гриневич отметила, что в современное правописание хотят вернуть часть "репрессированных норм" 1919 года, которые убрали в 30-х годах.
Цель изменений – вернуть в язык нормы столетней давности, которые ориентировались на украинскую традицию. То есть речи о том, чтобы сделать язык более современным не было изначально, о чем "Страна" уже рассказывала.
Официально заявлялось, что реформаторы собираются ревизовать нормы харьковского правописания 1928 года, которые ввел советский украинизатор, нарком образования Украины Николай Скрипник.
Его, в отличие от других коммунистов того времени, нынешняя власть считает позитивным персонажем. Хотя этот функционер не меньше других боролся с "буржуазным национализмом", а также принимал участие в хлебозаготовках за период Голодомора.
Позже, в 30-х часть нововведений Скрипника была пересмотрена. Вот этот пересмотр и захотели опять таки пересмотреть.
"Первое украинское правописание было принято в 1919 году в УНР, и потом оно очень сильно пострадало в 30-е годы. Был расстрелян активный проводник украинизации - нарком образования Николай Скрипник, и так же было расстреляно, репрессировано украинское правописание. И сейчас мы хотим часть репрессированных норм вернуть в современное правописание, оставив его многовариантность", - отметила Гриневич.
Правда, непонятно, зачем министресса "расстреляла" Скрипника, который, как известно, покончил жизнь самоубийством, не будучи даже арестованным или подозреваемым. То есть логическая цепочка о "репрессированных буквах" в этом смысле тоже распадается - Скрипник не был репрессирован (эта участь постигла после его смерти лишь супругу бывшего наркома).
Как бы то ни было, летом проект вынесли на всеобщее обсуждение. Осенью его утвердило Минобразования, а вчера принял Кабмин. На заседании прозвучало мнение, что язык - это "символическое доминирование".
"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - отметил директор Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.
В частности, по его словам, языковеды стремились вернуть в повседневный обиход нормы украинского языка, которые пытались ввести на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове (1927 года, период советской украинизации) и которые характерны для разных регионов страны.
"Мітрополіт Епітаній" и "перша кляса". Новые правила
Как указано в документе, возвращаются отдельные нормы правописания от 1928 года. К примеру, теперь появляется масса слов, начинающихся с украинской буквы "и", скажем, можно будет говорить и "ірод", и "ирод"
Изменения касаются также употребления суффиксов в прилагательных. Авторы приводят в пример такие слова, как "дуплуватий" или "піскуватий", демонстрируя на практике как нужно применять суффиксы -уват- , -юват- (в данном случае - обозначение схожести с чем-то).
Переписали также часть правописания суффиксов в глаголах и сложных слов. Украинцам придется писать, скажем, "хімієтерапія" вместо привычного"хіміотерапія". Отдельный раздел касается знаков препинания.
Допускается замена "i" на "и", если склоняемое существительное кончается на "ть": "смерть"- "смерти", "радість"-"радости", "печаль"- "печали", "сміливість"- "сміливости", "заздрість"-"заздрости".
Еще можно, что совсем уж непривычно для большинства украинцев, менять "а" на "я": "клясика", "клясичний", "перший клас" - "перша кляса".
Также новое правописание вводятся феминитивы: членкіня, агентка, боксерка.
Предлагаются и новые варианты написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір "- "етер", "міф", "міфологія" – "міт" і "мітологія", "Афіни" – "Атени".
"Теперь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания правильно величать: "митрополит Епітаній". Город Феодосия - тепер Теодосія", - пишет в Facebook активист Ростислав Демчук.
Вот какие наиболее обсуждаемые изменения вошли в проект. С полным списком утвержденных изменений можно ознакомиться здесь. Их там несколько десятков.
В соцсетях уже отметили, что в финальной редакции постановления Кабмина появились нормы, которых не было на стадии обсуждения в МОН.
"В принятой КМУ редакции "Украинского правописания" уже отыскали нормы, которых даже близко не было на этапе обсуждения. Ни в первоначальном тексте проекта, ни по результатам общественного обсуждения", - пишет педагог из Кировограда Богдан Стасюк.
Он приводит пример, в котором меняются окончания географических названий, в зависимости от того, город это или страна.
"Надеюсь этот рагулизм отменят". Реакция соцсетей
Изменения в правописании обескуражили многих. И такую реакцию можно понять. Ведь вводятся нормы и слова, которые никто сейчас не употребляет (и судя по всему, не употреблял и тогда, когда их придумали).
Все, чего в итоге добьются языковые реформаторы - что язык станет непонятным для большинства населения. А когда это происходит, им перестают пользоваться, несмотря на все регламентирующие законы. Общество всегда ищет и находит "инший" выход, а не тот, на котором настаивает власть.
Журналистка "Страны" Олеся Медведева рассказала, как реагируют на новое правописание в украинских школах.
"Комплекс "меншовартості" на почве языка уже откровенно достал.
Отводила сына в школу, а меня учитель с округлившимися глазами спрашивает:
- а правда, что новое правописание укр мови приняли? Я его читала, это что вообще такое?
Я отвечаю:
- таки да, приняли..
- когда ж их там всех разгонят уже!? - С отчаянием в глазах говорит она.
Упрощение, коверкания, диалектизмы, и всё, что бы не звучало так как в русском. Выглядит коряво? Режет слух? Да пофигу, лишь бы не как в русском.
Кому что в Кабмине хотят доказать?
Всего пару примеров:
Можно вначале слов заменят "і" на "и", был індик, стал индик.
Допускается замена "і" на "и" при склонении существительных с окончанием -ть : співдружнісТЬ - співдружностИ
Можно одинаково параллельно использовать и "т" и "ф" в словах греческого происхождения: каФедра - каТедра.
Буквосочетание "ау" в начале слов можно заменять на "ав": АУдиторія - АВдиторія.
И я уже представляю как все словари обновляются и т9 на телефонах просто в шоке.
Очень надеюсь, что этот, простите "рагулизм" не успеет дойти до школ и его отменят".
"Куча идиотизма и каких-то рагульских комплексов", - согласен блогер Денис Гороховский.
"Те, кто завтра сдает ВНО по украинскому языку, должны радоваться, что успели проскочить. У тех же, кто сдает ВНО в следующем году, еще есть год, чтобы забыть все, чему их учили предыдущие годы и вызубрить новые правила", - пишет журналистка Оксана Богданова.