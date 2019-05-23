В Министерстве юстиции Украины заявили, что не могут обжаловать назначение главой администрации президента Андрея Богдана, который подпадает под действие закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом идет речь в официальном ответе Минюста на запрос "Украинских новостей".

В ведомстве заявили, что хоть Богдан формально подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе.

В Минюсте также подчеркнули, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Кроме того, министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента адвоката Андрея Богдана.

В 2010-2014 году Богдан занимал должность уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова.

Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

Ранее сообщалось, что в АП обяснили, почему назначение Богдана главой ведомства не нарушает закон о люстрации.