Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о своей отставке 24 мая, сообщает британское издание The Times.

На днях Мэй обнародовала в парламенте очередной новый вариант законопроекта о Brexit. В нем содержалось предложение провести голосование о повторном референдуме по Brexit. Глава правительства также предложила голосование по аспектам будущих отношений с ЕС.

Новое предложение Мэй вызвало негативную реакцию среди лейбористов и консерваторов, поддерживающих жесткий Brexit. Источники издания отмечают, что Мэй рассчитывала на последний шаг в вопросе Brexit, однако согласна уйти в отставку, если ее предложение не поддержат.

Тереза Мэй может заявить о своей отставке после встречи с главой парламентской группы Консервативной партии в Палате общин "Комитет 1922" Грэмом Брэди. Встреча назначена на 24 мая.

Вечером 22 мая в отставку подала лидер консерваторов в Палаты общин Андреа Лидсом. Она стала 36-м человеком из команды Мэй, покинувшим свой пост. Лидсом ушла из-за разногласий с Мэй по вопросу голосования за проведение второго референдума по Brexit в обмен на одобрение сделки c Евросоюзом.

Напомним, что до этого эксперты этого же издания утверждали, что Мэй продержится до осени.