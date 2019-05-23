В среду, 22 мая, в центре Харькова на площади Конституции неизвестные лица подожгли автомобиль 37-летнего чиновника горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Установлено, что владельцем транспортного средства является 37-летний харьковчанин, сотрудник горадминистрации", - уточнили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, которые привели к возгоранию транспортного средства и лиц, которые к этому причастны.

Фото: hk.npu.gov.ua

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