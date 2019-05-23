Национальный банк Украины (НБУ) на 23 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,30 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 23 мая установлен на уровне 2630,4698 гривен за 100 долларов (+19,2247 гривен).

При этом регулятор по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 24 копейки до 29,39 гривен за евро. Официальный курс евро на 23 мая установлен на уровне 2938, 4978 гривны за 100 евро (+24,0871 грн).

Напомним, что доллар на межбанке в среду рванул вверх сразу на 13 копеек.

Также мы писали о том, что после инаугурации Зеленского евро и доллар некоторое время дешевели.