Сегодня, 23 мая, композитор и певец Алексей Потапенко (Потап) в день свадьбы c Настей Каменских (NK) представил лирический клип, в котором публично признался Каменских в любви.

Фото: Instagram

Видео клипа в стиле love story Потап выложил в своем Instagram. Помимо признания в любви к "моей девочке" в клипе есть слова о том, что "у нас будут красивые милые дети".

Переглянути цей допис в Instagram @kamenskux #птп #константа Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 22 Тра 2019 р. о 11:34 PDT

Видео: instagram.com

Видео: youtube.com

Организацией свадьбы, о которой первой сообщила "Страна", занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой "GG PROJECT". Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

Но нам стало известно, что тамадой на свадьбу позвали 48-летнего актера Юрия Горбунова. Отметим, что его услуги в качестве ведущего вечеринок стоят около $4000-5000. А так как Горбунов женат на телезвезде Кате Осадчей, то эксклюзивный репортаж со свадьбы скорее всего получит программа "Светская жизнь", которую она ведет.

В свою очередь издание Clutch утверждает, что Ирина Горовая, бывшая жена Потапа будет подружкой невесты (свидетельницей).

В пресс-службе Насти Каменских на вопросы "Страны" по поводу свадьбы представители певицы всячески уходят от ответов, не опровергая и не подтверждая этот факт.

"Настя оберегает свою личную жизнь. Во всех ее предыдущих интервью в СМИ можно услышать, что она счастлива. Это главное, что нужно знать", - сообщила нам Илона Пашкевич, помощница NK.