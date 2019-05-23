Лидер консервативной фракции Палаты общин Британии Андреа Лидсом сообщила, что оставляет свой пост из-за того, что больше не верит в правительственный подход к Brexit, пишет BBC.

"С большим сожалением и тяжелым сердцем я решила покинуть свой пост", - заявила Лидсом.

Отставка Лидсом происходит на фоне ответной реакции депутатов-консерваторов на план премьера Терезы Мэй по Brexit. Мэй в письме к Лидсом выразила сожаление по поводу ее ухода с должности и заявила о несогласии с ее оценкой правительственного подхода к Brexit.

Ранее Лидсом баллотировалась на пост лидера консерваторов, но сняла кандидатуру, освободив путь для Терезы Мэй. Будучи лидером Палаты общин, она отвечала за организацию правительственных дел и должна была объявить, когда законопроект Терезы Мэй о выходе Британии из ЕС будет представлен парламенту. Ее отставка стала уже 36-й отставкой чиновника во время премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента своего варианта соглашения по Brexit.

Напомним, что Тереза Мэй очень хитро согласилась поставить на голосование второй референдум по Brexit.

Также мы писали о том, что по прогнозам экспертов, Мэй продержится на своем посту до осени.