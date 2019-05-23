В Украине очередной случай препятствования чиновниками в выполнении журналистами своих профессиональных обязанностей.

Тележурналист Владимир Тимофийчук обратился в полицию с заявлением о препятствовании со стороны главного специалиста Секретариата Кабинета Министров Украины Игоря Конопацкого. А телеканал "1 + 1" направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману официальное письмо с требованием провести служебное расследование относительно действий работника Кабмина, который набросился на журналиста и сорвал съемку в помещении правительства.

В Национальном союзе журналистов Украины также осуждают поведение чиновника, который дерзко препятствовал работнику СМИ.

Инцидент произошел 15 мая после заседания Кабинета Министров. Журналист Владимир Тимофийчук хотел взять комментарий у министра юстиции Украины Павла Петренко, однако на него набросился главный специалист Секретариата Кабинета Министров Игорь Конопацкий. Чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, в результате сорвал съемку. Дерзкую и неадекватное поведение работника Секретариата Кабмина было снято на видео.

Видео: facebook/com

"Вместо того, чтобы способствовать СМИ в получении информации, вот так силой защищают вельмож-министров от неудобных вопросов журналистов. Игорь Конопацкий, он же бывший представитель "Государственной службы защиты информации", буквально грудью защищает Петренко от камеры "1 + 1". Имею большое желание в ближайшее время разъяснить данному персонажу, что слово "пресс" не производное от слова прессинг! И 171 статью Уголовного кодекса еще никто не отменял", - на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал событие Владимир Тимофийчук.

Через несколько дней, подав заявление в полицию, журналист отметил, что "только таким образом нужно учить длинноруких представителей Дома Правительства уважать права и обязанности журналистов в Украине".

Действия чиновника работники телеканала "1 + 1" расценивают как целенаправленные по отношению к телеканалу.

"Игорь Конопацкий видел в руках журналиста микрофон телеканала" 1 + 1" и силу применил только к нему. Всем остальным представителям украинских СМИ преград никто не создавал", - говорится в письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана шеф-редактора управления журналистских проектов телеканала" 1 + 1" Александра Дубинского.

Также в обращении выдвигается требование "предоставить соответствующую оценку действиям Конопацкого Игоря Михайловича".

По мнению медиа-юриста, секретаря НСЖУ Валерия Макеева, бесспорным является факт, что Игорь Конопацкий сознательно и умышленно осуществляет действия по препятствованию законной профессиональной деятельности журналиста.

"Есть редакционное задание, основание пребывания журналиста на мероприятии, аккредитация. Журналист четко сообщает нападающему о намерениях и основании своих действий. Однако Игорь Конопацкий действует цинично и дерзко, демонстрирует свое неуважение к профессиональным действиям журналиста. Присутствуют признаки преступления по ст.171 УК, согласно которой такое правонарушение наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, - отмечает Валерий Макеев. - Также преследование журналиста за выполнение профессиональных обязанностей, критику, осуществляемое должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет".

Ранее "Страна" сообщала, что в день 50-летия Гонгадзе НСЖУ потребовала осудить заказчиков его убийства.

Также мы рассказывали, что избитый журналист Комаров 10 дней не выходит из комы, а расследование стоит на месте.