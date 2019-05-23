Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак заявил, что не будет затягивать принятие кадровых решений в Генштабе. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, пишет 112 Украина.

"Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений, - Прим. Ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут", - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба.

"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после принятия решения", - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет. "Как только я завершу слушание, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака вместо Виктора Муженко.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, кого Зеленский сделал главой Генштаба.