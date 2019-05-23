В четверг, 23 мая, в Украине состоится тестирование по украинскому языку и литературе. Об этом напоминает на своей странице Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) в Facebook.

"ВНО по украинскому языку и литературе. Допуск абитуриентов в пункты тестирования будет проходить с 10:15 до 10:50", - сообщает УЦОКО.

Фото: facebook.com

ВНО по украинскому языку и литературе является обязательным для всех выпускников учреждений среднего общего образования, результаты теста по этому предмету засчитываются как государственная итоговая аттестация. Также сертификат ВНО по украинскому языку и литературе обязателен для поступления в высшие учебные заведения.

Тестирование будет проходить 180 минут. В общей сложности абитуриенты должны выполнить 58 заданий, из которых ответы на 34 задания по украинскому языку будут засчитаны как государственная итоговая аттестация. Максимальное количество баллов ВНО по украинскому языку и литературе - 104 (шкала оценивания 100-200). Максимальное количество баллов ГИА - 68 (по шкале оценивания 1-12).

В 2019 году на ВНО по украинскому языку и литературе, по данным УЦОКО, зарегистрировались 320 736 человек.

Среди нынешних новшеств ВНО по украинскому языку и литературе - установление адаптивного порога для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают или получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков, или на языке коренных народов, и имеют количество тестовых баллов, меньше порога "сдал/не сдал".

В понедельник, 27 мая, пройдет ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам. Во вторник, 28 мая, состоится ВНО по английскому языку. 30 мая состоится тестирование по физике, 4 июня - по истории Украины, 6 июня - по биологии, 11 июня - по географии, 13 июня - по химии.

Напомним, что в Украине во вторник стартовало ВНО, абитуриенты сдавали математику.

Также "Страна" давала пять ответов на главные вопросы по ВНО-2019.