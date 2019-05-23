Британский телеканал ВВС2 запускает оригинальное пародийное ток-шоу, вести которое будет анимированная кукла президента России Владимира Путина. Об этом сообщает официальный Twitter телеканала.

В анонсе новой программы российский президент Владимир Путин сообщает, что стать ведущим ток-шоу на канале ВВС2 до сих пор было его давней, но нереализованной мечтой.

Фото: twitter.com/bbcpress

Гостями ведущего в первом выпуске передачи станут пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Аластер Кэмпбелл и журналист Джун Сарпонг.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе.

Также мы рассказывали, что у Путина прокомментировали идею команды Зеленского о референдуме по отношениям с Россией.