Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 23 мая, представил аппарату Генштаба ВСУ его нового начальника Руслана Хомчака, назначенного на эту должность президентом два дня назад, 21 мая, пишет РБК-Украина.

Полторак поздравил Хомчака с новой должностью, отметив боевой опыт нового руководителя Генштаба. "Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных Сил, он прошел службу на всех важных должностях, он очень хорошо знает достижения, знает проблемы, знает, над чем необходимо работать, и у меня нет сомнения, что качество выполнения задач будет наращиваться, эффективность - повышаться, и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законом Украины", - отметил Полторак.

Он отметил, что перед новым начальником Генштаба стоит много задач, прежде всего - отпор вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Также министр обороны поблагодарил предшественника Хомчака - Виктора Муженко - за его работу в Генштабе в "самое трудное время для Украины".

Напомним, что после встречи с Зеленским Полторак заявил, что останется министром обороны до решения Рады.

Также "Страна" разбиралась, кого Зеленский сделал главой Генштаба.