Сегодня утром, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Согласно законодательству, этот указ вступил в силу.

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в указе №303/2019 от 21 мая. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Фото: ukurier.gov.ua

Напомним, что Парубий анонсировал оспаривание в КС указа Зеленского о роспуске Рады.

В то же время, опрос показал, что роспуск Рады поддерживают более 70% украинцев.