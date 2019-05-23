Сегодня, 23 мая, в Украине будет дождливо, лишь на юге будет солнечно, температура воздуха днем достигнет +27 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На Западе по-прежнему ожидаются дожди, а в Ужгороде синоптики прогнозируют ливни. Температура воздуха существенно понизилась. Днем от 17 до 19 градусов тепла, а ночью около +11. На севере легкий, моросящий дождь в течение суток. Дневная температура воздуха составит +23…+25, а ночью следует ожидать от 12 до 14 градусов выше нуля.

На востоке Украины легкие дожди будет сопровождать относительно высокая температура воздуха: днем до +25, а ночью около +11. Южные области - единственные, где синоптики сообщают о сухой погоде. Осадков не предвидится, а средняя дневная температура воздуха составит +27, ночная +13...+15. В центральном регионе пройдут легкие дожди при температуре воздуха днем +23…+25, ночью от 12 до 14 градусов тепла.

В столице так же, как и во многих регионах ожидается моросящий дождь. Термометр покажет днем от +23 до +25, а ночью +13…+15. Ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что по Западной Украине вчера пронеслась непогода со смерчем, пострадали тысячи домов.

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