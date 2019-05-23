В США, частная компания Bradford Exchange решила отметить 75-летие окончания Второй мировой войны, которое будет праздноваться 2 сентября 2020 года.

Компания выпустила памятную сувенирную монету к юбилейной дате, на которой среди союзников отсутствует СССР. Информация об этом и фото монеты опубликованы на официальном сайте Bradford Exchange.

В компании рассказали, что на оборотной стороне монеты, которая покрыта 24-каратным золотом, помещены "подлинные и драматические" изображения Второй мировой войны, а на лицевой - флаги союзников. При этом среди цветных флагов США, Великобритании и Франции не оказалось флага СССР.

Цена одной монеты в подарочном боксе составляет 39,99 долларов.

Фото: bradfordexchange.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Макрон не пригласил Зеленского на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Также мы рассказывали, что канал "Интер"с концертом на День Победы стал лидером украинского эфира 9 мая.