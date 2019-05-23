В ночь на четверг, 23 мая, в работе видеохостинга YouTube произошел глобальный сбой. Пользователи многих стран жаловались на проблемы с доступом к ресурсу.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.



Сообщения о сбое начали поступать около 02:10 по киевскому времени. Чаще всего пользователи сервиса жаловались на проблемы с трансляцией видео (73%), 14% не могли войти в свои аккаунты, еще 12% жаловались на некорректную работу видеохостинга.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Украине, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Болгарии и Румынии.

Ранее "Страна" сообщала, что в работе Facebook произошел масштабный сбой.

Также мы информировали, что глобальный сбой Facebook и Instagram объяснили в Twitter.