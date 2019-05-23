Кинокомпания The Walt Disney Company активно снимает новую серию культовой франшизы "Звездные войны". Для натурных съемок выбрали пустынную и гористую местность, и в сети уже появились яркие фотографии съемочного процесса.

На снимках можно увидеть Чубакку, Кайло Рена, Финна и обоих симпатичных роботов. Также на снимках присутствуют новые герои - Зорри Блисс и Джанну. Напомним, что девятый эпизод "Звездных войн" получил название "Скайуокер. Восход", передает The Variety.

Режиссер и сценарист картины - Джей Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод "Звездных войн".

В главных ролях сыграли Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Оскар Айзек (По Дэмерон) и Джон Бойега (Финн). В фильме также появятся персонажи Марка Хэмилла и умершей в 2016 году Кэрри Фишер. Вернулся к своей роли Билли Ди Уильямс, игравший контрабандиста Лэндо Калриссиана в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Фото: Annie Leibovitz/vanityfair.com

Ранее "Страна" сообщала, что опубликован первый тизер девятого эпизода знаменитой саги "Звездные войны".

Видео: Star Wars

Также мы рассказывали, что космонавтам на борту МКС тоже покажут новые "Звездные войны".