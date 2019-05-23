Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля, раскрыл некоторые детали своего телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", - раскрыл Коломойский детали телефонного разговора с Зеленским.

"Удержать (удачу - Прим.Ред.). Как говорят, вершина - это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело - удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех - это намного сложнее", - сказал олигарх.

По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новому президенту удачи. "Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что назначения близких к Коломойскому людей в АП спровоцируют отток капитала из Украины.

Также мы рассказывали, что Руди Джулиани, личный адвокат Трампа, заявил, что "Коломойский сам себе враг".