Олигарх Игорь Коломойский, который вернулся в Украину из Израиля, раскрыл некоторые детали своего телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде"

"Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать", - раскрыл Коломойский детали телефонного разговора с Зеленским.

"Удержать (удачу - Прим.Ред.). Как говорят, вершина - это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело - удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех - это намного сложнее", - сказал олигарх.

По словам Коломойского, "представители разных сегментов общества", с которыми он общается, желают новому президенту удачи. "Все хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что назначения близких к Коломойскому людей в АП спровоцируют отток капитала из Украины.

Также мы рассказывали, что Руди Джулиани, личный адвокат Трампа, заявил, что "Коломойский сам себе враг".

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!