В громких разбирательствах по делу "президент США vs Конгресса" судебная власть стала на сторону законодательной. Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут предоставить финансовые отчеты президента Дональда Трампа для ознакомления демократам Палаты представителей США.

Судья Эдгардо Рамос поддержал демократов Конгресса и разрешил им направить повестки в банки Deutsche Bank и Capital One с требованием предоставить финансовые документы Трампа, передает Интерфакс со ссылкой на The Hill.

Ранее президент Дональд Трамп, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать документы в ответ на повестки, выданные председателем Комитета по финансам США Максином Уотерсом и главой Комитета по разведке Палаты представителей США Адамом Шиффом.

Они просили признать, что повестки Конгресса недействительны и не могут быть исполнены.

Кроме того, у Трампа просили суд запретить Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

После оглашения вердикта Адам Шифф назвал решение суда еще одной "громкой победой". По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

В свою очередь, адвокаты Трампа пообещали обжаловать любое решение не в их пользу.

Данное решение суда уже стало вторым не в пользу президента США за эту неделю.

Ранее судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного Комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность.

Глава надзорного комитета палаты представителей Каммингс еще в апреле направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет.