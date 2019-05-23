Сегодня, 23 мая, в ряде европейских стран стартуют выборы в Европейский парламент.

Избирательные участки сегодня открываются в Великобритании и Нидерландах. В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье, 26 мая,

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. Всего же в странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах, передает Интерфакс.

Как и за кого будут голосовать жители ЕС

Процедура предусматривает выборы только пропорционального типа, что предполагает методику либо списочного избрания партий, либо систему единого передаваемого голоса (разновидность преференциальной системы голосования, когда голосование происходит за конкретных кандидатов, а не за партии).

Как объясняют в Европарламенте (ЕП), это дает шанс быть избранными, в частности, небольшим партиям и отдельным кандидатам, что обеспечивает довольно широкий спектр политических позиций среди депутатов.

Согласно решению Совета ЕС от 13 июля 2018 года, определен обязательный минимальный порог для прохождения в Европарламент от 2% до 5% в избирательных округах, на которые приходится более 35 депутатских мандатов (включая государства-члены, представляющие собой единый округ).

На сегодня систему "порога" в 5% ввели Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Франция (для части округов), Хорватия, Чехия. Порог в 4% установили Австрия, Италия и Швеция. Греция - 3 %. Кипр - 1,8 %.

Другие государства-члены ЕС пока не определили свой порог. Поэтому "проходимость" (распределение парламентских мест на национальном уровне согласно квоте) рассчитывается ими, исходя из процентов полученных на выборах голосов.

В ходе европейских выборов большинство стран ЕС выступают единым избирательным округом. На несколько избирательных округов делят свои территории пять государств-членов союза - Бельгия, Великобритания, Ирландия, Италия, Франция.

Распределение мест в ЕП по странам учитывает численность их населения и следует принципу "дегрессивной пропорциональности". Это означает, что страны с малочисленным населением должны быть представлены меньшим числом депутатов, чем страны с большим населением. Но в то же время каждый депутат "малой" страны должен представлять меньший процент населения, чем депутат "большой" страны. Подразумевается, что благодаря такому принципу малые страны имеют прочное представительство в Европарламенте.

Тем не менее, нет никакой точной формулы расчета количества парламентских мест по странам ЕС. Такое решение каждый раз согласовывается главами государств и правительств.

Скромное обаяние Brexit

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент избирали бы 705 депутатов.

Было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в ЕП, возникшую из-за демографических изменений. Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2. И еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза.

Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.

На неформальном саммите 27 стран ЕС в Сибиу (Румыния) 9 мая 2019 года председатель Европейского парламента Антонио Таяни объяснял журналистам: "Британские депутаты, избранные в мае, покинут Европейский парламент в день выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Такое решение уже принято. Это решение сопровождается другим - о том, как будут перераспределены места депутатов".

По его словам, переход к новому составу Европарламента после выхода Великобритании из ЕС произойдет без проблем. "Мы сократим число мест в Европейском парламенте на следующий день после Brexit", - сказал Таяни.