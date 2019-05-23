У Зеленского могут отдать Службу внешней разведки под начало Владислава Бухарева
В Администрации президента Зеленского изучают вариант назначения на пост главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Владислава Бухарева (ранее его имя называлось в числе претендентов на пост главы СБУ - Прим.Ред.).
О планируемом назначении Бухарева сообщает LB со ссылкой на свои источники.
Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.
Напомним, что Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.
С декабря 2007 по март 2010 он был первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальником налоговой милиции.
1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.
На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.
Ранее "Страна" сообщала, что Стефанчук назвал первоочередные задачи Зеленского на посту президента.