Ночью в четверг, 23 мая, страница администрации президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook перестала функционировать.

При переходе на страницу администрации гаранта появляется стандартное сообщение от Facebook.

"К сожалению, этот контент сейчас недоступен.

Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы", говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/president.gov.ua

Ранее сообщалось, что команда Зеленского заблокировала в Facebook журналистов, выпустивших расследование о его вилле в Италии.

Как сообщили журналисты, они заметили это под публикацией "ЗеКоманды", в которой она опровергла и назвала фейком незадекларированное имение Зеленского.

Также мы писали, что журналист Бабченко заявил, что его пожизненно заблокировали в Facebook.