Президента Украины Владимира Зеленского и главу России Владимира Путина не пригласили на мероприятия, посвященные 75-летию высадке союзников в Нормандии во Франции с участием Эммануэля Макрона.

Как говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца, церемония пройдет под председательством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и без участия глав государств.

Мероприятие будет посвящено 75-летней годовщине операции Оверлорд, которая ознаменовала открытие Западного фронта в ходе Второй мировой войны.

В пресс-службе Зеленского подтвердили, что в Нормандию украинского лидера не приглашали. В ходе переговоров с иностранными делегациями, прибывшими на в Киев на инаугурацию, президент Украины получил приглашения посетить Брюссель, Францию, Германию.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции масштабно отметят 75-летие Нормандской высадки.

По словам госсекретаря по делам ветеранов при Минобороны Франции Женевьевы Дарьесек, программа мероприятий будет "очень насыщенной".

Также мы писали, что Зеленский встретится с Путиным только в присутствии Меркель и Макрона.