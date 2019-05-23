Футбольные клубы "Заря" (Луганск) и "Мариуполь" представят Украину в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне, передает Укринформ.

Отмечается, что за два тура до окончания чемпионата "Заря" и "Мариуполь" оторвались от ФК "Львов", который уступает обеим командам по личным встречам.

"Заря" занимает четвёртое место, а "Мариуполь" - пятое. Обе команды набрали по 40 очков, а у ФК "Львов" - 34 очка и набрать он в самом лучшем случае может только шесть пунктов.

Ранее сообщалось, что впервые в клубной истории третье место в чемпионате заняла "Александрия". Команда Владимира Шарана получила прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы.

Напомним, сегодня "Мариуполь" сыграл вничью с "Александрией" (1:1), а "Заря" - с ФК "Львов" (0:0)

Ранее сообщалось, что Хацкевич объяснил, почему Динамо проиграло чемпионскую гонку Шахтеру.

Также мы писали, что Шахтер ушел от поражения в принципиальном поединке с Динамо в Харькове.