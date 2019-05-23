Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал, как далось ему решение выступать за сборную Украины. Об этом он рассказал "Профутболу".

"Я спел гимн в матче с "Зарей". На тот момент уже принял решение получить украинский паспорт. С другой стороны, еще не знал, буду ли игроком сборной, пригласит ли меня Шевченко. Гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять. Чувствую себя прекрасно, когда пою его", - рассказывает Мораес.

По его словам, играть за сборную Украины – невероятно сложное решение.

"Думал об этом в течение года, это не решалось за один день. Я давно играю за украинские клубы. Я и моя семья очень любим Украину. У меня было много возможностей уехать, сменить клуб, но из-за нашей любви к Украине мы решили остаться здесь", - говорит Жуниор.

"Я прекрасно видел, как работает Шевченко, какую команду он строит. Понял, что такую ​​возможность нельзя терять. Первые разговоры с Шевченко были еще тогда, когда я играл в киевском "Динамо". Но это не были личные приглашения", - вспоминает футболист.

Также Мораес вспомнил о конфликте с Португалией в первых играх за сборную.

"Чувствовал себя ужасно после жалоб федераций Португалии и Люксембурга. Так долго думал, играть ли за Украину, а тут такая ситуация. С самого начала я хотел помочь сборной, а могло получиться наоборот. Трудно было дождаться решения, постоянно думал о том, что из-за меня Украина может понести серьезный ущерб", признался Мораес.

Ранее мы рассказывали, что Мораес сломал два ребра и пропустит две игры сборной Украины.