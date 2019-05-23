Представитель главы Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в числе первоочередных задач, которые стоят перед президентом, находится реформа администрации президента. Об этом он сообщил в интервью издания "Левый берег".

"Это будут… концептуальные вещи, которые будут касаться непосредственно должности президента - реформа администрации, запуск аудита государства (мы хотим понять, в каком состоянии государство находится), ряд вещей, которые связаны с законопроектами - отменой неприкосновенности. Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться трем функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента", - сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о плане на первые 100 дней президентства Зеленского.

Также он отметил, что необходимо провести перепись населения Украины, так как без этого невозможно провести ни одну реформу. "Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - отметил представитель Зеленского.

На вопрос об ожиданиях населения - снижении тарифов, снятия депутатской неприкосновенности, расследования резонансных преступлений – Стефанчук заявил, что "будем исходить из полномочий президента".

"Когда мы говорим о снижении тарифов, мы должны понимать, что с 1 июля нас ожидает совершенно другая система отношений в энергетической сфере. Когда мы говорим о вопросах снятия депутатской неприкосновенности, то здесь мы можем активно действовать, потому что у нас уже есть законопроекты, которые мы готовы представить в Раду", - сказал он.

"Что касается расследований, то мы можем влиять настолько, насколько мы можем изменить кадровую политику на уровне тех органов, которые может осуществить президент. Но для назначения руководителей СБУ и ГПУ нужно согласование Верховной Рады", - отметил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что у Зеленского обозначили идеологию партии "Слуга народа".

Также мы писали, что Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.