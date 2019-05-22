Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после ничьей в матче 30-го тура УПЛ против "Шахтера" назвал главные причины, по которым киевляне не смогли завоевать золотые медали чемпионата, информирует сайт dynamo.kiev.ua.

Хацкевич назвал главную проблему "Динамо", которая не позволила команде побороться за золото.

"В этом сезоне мы задействовали тридцать одного футболиста. Для команды, которая борется за золотые медали, нужна стабильность состава. К сожалению, очень серьезные травмы у наших ведущих футболистов. И не всегда удавалось заменить этих исполнителей. Мы имеем перспективную команду, но чтобы двигаться дальше, нужно усиление", - рассказал Хацкевич, поздравив "Шахтер" с чемпионством.

"Хотел бы поздравить "Шахтер" как с чемпионством, так и с завоеванием Кубка Украины. По дистанции "горняки" были более сконцентрированы, надежны и стабильны. Так что победа по всей дистанции заслуживает уважения. Исходя из того, как команда играла", - отметил главный тренер "Динамо".

Напомним, "Шахтер" оформил победу в УПЛ еще до матча 30-го тура с "Динамо".

Ранее сообщалось, что сегодня "Шахтеру" удалось уйти от поражения в принципиальном поединке с Динамо в Харькове.

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