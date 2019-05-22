На Одесской трассе водитель "Славуты" выехал на встречную полосу и продолжал движение по ней. Видео опубликовано порталом "Киев оперативный".

На кадрах видно, как водитель продолжал движение на встречной по третьей полосе.

"Упорству некоторых людей можно позавидовать. Ну, так уже случилось, что выехал на встречку, допустим. Но зачем дальше по ней ехать, ещё и в самом скоростном ряду?", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киевской области патрульные на огромной скорости выехали на встречную, протаранили авто с младенцем и въехали в магазин.

Также мы писали, как в конце марта в Киеве водитель BMW вылетел на встречку и протаранил шесть автомобилей.