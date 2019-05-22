В Киеве задержан 42-летний преступник, который занимался производством порнографической продукции с участием несовершеннолетних и вербовал детей для предоставления секс-услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет.

"Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для предоставления сексуальных услуг", - говорится в сообщении. Также в полиции сообщили, что преступник задержан во время очередной попытки развращения ребенка.

"Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая жила в Одессе, о половом акте с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение - 500 евро", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступнику инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины - ст. 149 (торговля людьми), ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Следственные действия продолжаются.

Фото: npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что полицейские поймали мужчину, который много лет посылал им порно совсем не из любви.

Также мы писали, что суд Киева арестовал на 2 месяца женщину, которая торговала порнографией с участием своего 5-летнего сына.