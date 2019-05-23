Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского, а дальнейшие назначения на высшие должности людей из круга бизнесмена Игоря Коломойского могут повлечь за собой отток инвестиций из Украины.

Такое мнение высказал президент Европейской бизнес ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала на форуме "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня. Предложения гражданского общества", передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, инвесторы - по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривню - отреагировали на вот эти первые назначения негативно. Первая реакция негативная", - сказал он.

Дальнейшие назначения будут также оценены сообществом инвесторов как сигнал, добавил Фиала.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже произойти отток инвестиций", - сказал он.

Он выразил надежду, что глава Администрации президента Андрей Богдан направит свои усилия в правильное русло. Но есть определенный скепсис насчет и его трек-рекорда, и его близости к одному из олигархов в стране", - добавил Фиала.

По его словам, у инвесторов возникает скепсис в отношении дальнейшего потенциала Украины двигаться в направлении установления верховенства права, что крайне важно для привлечения инвестиций в страну.

"Сложно представить, как человек из орбиты Коломойского, который занимался обратным, сейчас поменяет направление своей деятельности на 180 градусов и будет действовать не на благо олигархов, а на благо страны", - отметил Фиала, говоря о новоназначенном главе Администрации президента Андрее Богдане.

Он обратил внимание на то, что ранее озвученные Зеленским имена советников по экономическим реформам, а именно экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюка, не фигурируют среди первых назначений.

"Назначение Абромавичуса и Данилюка мы бы считали положительным сигналом. Зеленский презентовал их инвесторам и внешнему миру как людей, к мнению которых он прислушивается. Но сейчас мы пока что их не видим среди назначений", - сказал Фиала.

"Назначение Геруса представителем президента в Кабмине я бы не назвал суперположительным маркером", - добавил он.

По словам Фиалы, он пока не видит, кто в Администрации президента будет отвечать за работу с бизнесом или за экономическую политику.

"Не хотелось бы, чтобы оправдались пессимистические прогнозы о том, что этих людей (озвученных ранее советников Зеленского по экономике - Прим. Ред.) используют для избирательной кампании, а затем для них будут найдены второстепенные и третьестепенные роли", - подчеркнул Томаш Фиала.

В то же время он отметил, что Украине крайне необходимо привлечь как минимум один транш от Международного валютного фонда до конца 2019 года.

"Без этого мы не получим и макрофинансовую помощь от ЕС, Всемирного банка. Придется заимствовать огромную сумму на внешних и внутренних рынках. Инвесторы умеют это считать - и в таком случае будут требовать намного более высокую доходность. Нам это обойдется очень дорого", - сказал он.

По словам Фиалы, стоимость заимствований может остаться на прошлогоднем уровне.

"В октябре прошлого года мы заимствовали пятилетние деньги под 9%, а десятилетние - под 9,75%. Я думаю, в таком случае заимствования будут на этом же уровне, может быть, немного дешевле. В зависимости от суммы... Если сумма заимствований составит $2-3 млрд, их стоимость может и превысить прошлогодний уровень", - спрогнозировал Фиала.

Ранее сообщалось, что в НБУ считают, что Украина не получит транш МВФ раньше июня.