Работавшую в Печерском районе дворником женщину, обнаружили в бессознательном состоянии вчера утром в подсобке с дворницким инструментом ее коллеги по ЖЭКу, обслуживающему дом в Арсенальном переулке.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Сразу же вызвали медиков и полицию, так как по потерпевшей было видно невооруженным глазом, что ее накануне кто-то сильно избил. В тот же день так и не выйдя из комы, не приходя в сознание, пациентка скончалась в больнице. По данным наших информированных источников в полиции, после вскрытия сомнений не осталось, что женщину-дворника с Печерска забили до смерти. Оперативникам удалось раскрыть это преступление по горячим следам.

Вчера вечером был задержан знакомый умершей дворничихи, который сознался, что накануне он здорово употребил спиртного и встретил на улице свою знакомую дворничиху по имени Татьяна.

Во время беседы хмельному киевлянину показалось, что именно дворничиха украла у него 100 гривен, которые он приберег на пиво. Слово за слово возник конфликт и выпивоха избил женщину прямо на улице, требуя вернуть якобы украденную у него заначку.

После побоев женщине удалось убежать от буйного знакомого и укрыться в дворницкой в Арсенальном переулке, но от причиненных травм она потеряла сознание и пролежала на полу в подсобке до следующего утра вторника с обильным кровоизлиянием в мозг, пока ее не нашли коллеги по ЖЭКу. Опросив очевидцев полицейские сразу же вышли на подозреваемого, которого обнаружили навеселе на Печерском рынке

Задержанному по ч.2 ст.121 УК Украины-Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, грозит до 10 лет лишения свободы.

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