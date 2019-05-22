Сегодня, 22 мая, по случаю 140-летия со дня рождения главного атамана УНР Симона Петлюры в Соломенском районе Киева открыли мурал в его честь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Художники работали над портретом в течение пяти дней и использовали на него 370 баллонов аэрозольной краски.

Рисунок с изображением Петлюры создан фасаде дома по адресу ул. Зои Космодемянской, 14/18.

В мероприятии приняли участие директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, депутаты Киеврады, военный капеллан и местные жители.

В целом, местные жители одобрили данную инициативу, но не все.

"А почему бы и нет", - говорили одни, "на фасаде дома трещина, ему много лет, а рисовать Петлюру можно и на хороших домах", - утверждают другие.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве появился мурал, посвященный нестабильному и хрупкому миру.

Также мы писали, как в Запорожье облили краской мурал с изображениями командира УНР и украинского военного.