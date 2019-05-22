В Одесской области на третьеклассника набросились два алабая. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас мальчик в больнице. Ему наложили более двух десятков швов - на голове, спине, руках и ногах. Собачьи челюсти чудом не зацепили внутренних органов.

Ребенка отразила от собак их же владелица. Женщина утверждает - собаки случайно выскочили со двора из-за сломанного замка на калитке.

"Я не снимаю свою вину. Собаки не дикие, их что-то спровоцировало", - рассказала хозяйка псов.

Мать ребенка соседку не обвиняет, говорит, та искренне кается и помогает в лечении.

Ранее сообщалось, как в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.

Также мы писали, как под Херсоном стая бродячих собак растерзала 17-летнюю девушку.