Под Одессой два алабая выбежали из двора и едва не разорвали третьеклассника. Видео
В Одесской области на третьеклассника набросились два алабая. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сейчас мальчик в больнице. Ему наложили более двух десятков швов - на голове, спине, руках и ногах. Собачьи челюсти чудом не зацепили внутренних органов.
Ребенка отразила от собак их же владелица. Женщина утверждает - собаки случайно выскочили со двора из-за сломанного замка на калитке.
"Я не снимаю свою вину. Собаки не дикие, их что-то спровоцировало", - рассказала хозяйка псов.
Мать ребенка соседку не обвиняет, говорит, та искренне кается и помогает в лечении.
Ранее сообщалось, как в Киевской области собака исполосовала зубами лицо восьмилетней девочке.
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