Более 187 миллионов человек могут мигрировать из-за повышение уровня мирового океана в течение ближайших 100 лет. К таким выводам пришли немецкие климатологи из Потсдамского университета, сообщает Business Insider.

"В худшем случае, если климат планеты станет теплее на 5 градусов по Цельсию (9 градусов по Фаренгейту) в следующие 80 лет, растопленный лед может повысить уровень моря на 2 метра (6,5 футов). При таких условиях вода затопит большие прибрежные города, такие как Нью-Йорк и Шанхай, заставив переселиться до 187 млн человек к 2100 году ", - сообщили авторы исследования.

При этом, если уровень океана повысится на два метра, то суша потеряет более 1,8 млн кв. км - это больше, чем Франция, Германия, Испания и Великобритания вместе взятые.

Это приведет к тому, что до 2,5% населения планеты будут вынуждены искать себе другое место жительства, считают исследователи.

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Также сообщалось, что глобальное потепление приведет к росту конфликтов на Земле.