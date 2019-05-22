На Днепропетровщине школьницу не угостили сладостями, потому что родные не сдали деньги. Как рассказывает ТСН, четвероклассницу не пустили к праздничному столу со сладостями якобы из-за того, что семья не сдала деньги.

Девочка сейчас живет в приюте, так мать уже год лишают родительских прав. Бабушка требует наказать учителей. Она показала фото с девочкой, которая шла с букетом цветов для своей учительницы. "В ответ ей сказали "до свидания, на тебя продукты не закуплены", - рассказывает бабушка школьницы.

Между тем, родительский комитет убеждает, что девочку никто не прогонял.

Но как рассказала психолог детского центра, которая занималась девочкой, после соответствующего обращения к руководству школы она получила ответ, что все рассчитано по порциям и надо было своевременно сдать деньги. "К сожалению, на Леру ничего рассчитано. Я в первую очередь была обеспокоена психическом состоянии девочки", - рассказывает психолог.

Ранее "Страна" рассказывала, как в школе под Житомиром восьмиклассник распылил газ в туалете.

Еще мы писали, как в Запорожской области школьник погиб из-за селфи.