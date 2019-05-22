ФК "Александрия" досрочно обеспечила себе бронзу на чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги сезона 2018/19 года, передает Укринформ.

Отмечается, что первые медали в истории команды "Александрия" смогла гарантировать за два тура до конца национального первенства, сыграв в 30-м туре на выезде вничью 1:1 с ФК "Мариуполь".

Мячи в Мариуполе забили Александр Пихальонок (29-я минута) - в составе хозяев; Андрей Запорожан (45) - в "Александрии.

Параллельный матч ФК "Львов" - "Заря" (Луганск) завершился со счетом 0:0.

Тур завершит противостояние донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", которые в 19.30 сойдутся в Харькове на ОСК "Металлист".

"Шахтер" в прошлом туре в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины, "Динамо" снова осталось с "серебром".

Результаты других матчей тура:

"Черноморец" (Одесса) - "Карпаты" (Львов) - 3:1

голы: Арни Вильхамссон (9-я минута), Василий Павлов (75), Дмитрий Рыжук (83) - Сергей Мякушко (74, с пенальти)

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1

гол: Тодор Петрович (31)

"Арсенал-Киев" - "Олимпик" (Донецк) - 1:1

голы: Вячеслав Танковский (31) - Матар Дийе (25).

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 76 очков, "Динамо" - 65, "Александрия" - 49, "Мариуполь" - 40, "Заря" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка - "Ворскла" - 41 очко, "Десна" - 38, "Карпаты" - 29, "Олимпик" - 32, "Арсенал-Киев" - 26, "Черноморец" - 25.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Динамо упустило очки в матче с Александрией в чемпионате Украины по футболу.

Также мы писали, что "Шахтер" победил "Александрию", благодаря первому голу Мораеса с пенальти.